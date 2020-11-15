Москва, , 15:07 — REGNUM Тренировки футболистов московского клуба «Спартак» будут возобновлены в понедельник, 16 ноября. Об этом 15 ноября сообщает «Спорт-Экспресс».

При этом ранее в московской команде дали отдых на срок в одну неделю для футболистов, которых не вызвали в национальную сборную России.

Отметим, в настоящее время московский «Спартак» находится на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ). Следующий матч команды в РПЛ состоится 21 ноября на поле стадиона «Открытие-Арена» с другой московской командой — «Динамо».