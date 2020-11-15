Томск, , 15:09 — REGNUM Футбольный московский клуб «Чертаново» обыграл томскую команду «Томь» в матче 22-го тура российской Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Игра состоялась на поле стадиона «Труд» в Томске и закончилась в пользу гостей со счетом 2:1.

Счет в матче открыли хозяева после гола полузащитника Ивана Андреева, забитого им на 20-й минуте встречи. Однако уже на 26-й минуте гости смогли отыграться после мяча хавбека Юрия Завезёна.

Затем, на 50-й минуте встречи, с поля был удален голкипер «Томи» Денис Вавилин, а на 78-й форвард гостей Илья Молтенинов удачно реализовал назначенный в ворота «Томи» пенальти и этим принес своей команде победу.

Отметим, по итогам встречи «Чертаново» набрало 17 очков, что позволило клубу занять девятнадцатое место в турнирной таблице ФНЛ. У «Томи» 14 очков и 21-ое, предпоследнее место.