Москва, , 14:39 — REGNUM Сборная России по футболу сыграет с командой Турции в матче пятого тура группового этапа Лиги наций Союза футбольных европейских ассоциаций (УЕФА) в форме белого цвета. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба российской национальной команды.

«Наши парни сегодня в белом», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом комплект вратаря российской сборной будет светло-зеленым с черными вставками.

Также известно, что обслуживать данный матч будет судейская бригада из Польши во главе с Шимоном Марчиняком, куда также войдут ассистенты Павел Сокольницки и Радослав Сейка, и резервный арбитр Павел Гиль.

Отметим, матч пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА состоится 15 ноября в Стамбуле на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу» и начнётся в 20:00 мск.