Хабаровск, , 13:38 — REGNUM Хабаровский хоккейный клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Амур» переиграл омскую команду «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра прошла на льду «Платинум-Арена» в Хабаровске и закончилась победой хозяев со счетом 2:1.

Голами в составе победителей отметились нападающие «Амура» Дмитрий Архипов (18-я минута) и Александр Полунин (25-я).

Единственная шайба в активе «Аванграда» на счету форварда Алексея Потапова (29-я, при игре 4×5).

Отметим, по итогам матча «Амур» находится на девятой позиции Восточной конференции КХЛ с 22 очками. У «Авангарда» 34 очка и второе место.