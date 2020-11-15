Осло, , 13:25 — REGNUM Норвежская сборная команда по футболу не вылетела на матч в рамках группового этапа Лиги наций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с командой Румынии. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба Норвежской футбольной федерации (NFF).

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Уточняется, что сборная Норвегии не поехала на матч из-за того, что это было ей запрещено правительством страны из-за ранее выявленного в команде случая заражения коронавирусом.

«Мы очень разочарованы тем, что власти заставляют нас оставаться дома. В се европейские сборные, кроме Норвегии, сыграют на этой неделе свои международные матчи, это очень пагубно сказывается на амбициях сборной в краткосрочной и долгосрочной перспективе», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что теперь норвежская сборная должна будет направиться домой регулярным рейсом, что власти Норвегии одобряют и при этом отказывают команде в поездке в Румынию, куда она должна была полететь чартерным рейсом, отдельно от всех.

Отметим, матч Лиги наций между командами Румынии и Норвегии должен был состояться 15 ноября, а на 18 ноября у сборной Норвегии намечен выездной матч с командой Австрии.