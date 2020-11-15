Лондон, , 12:31 — REGNUM Испанский защитник лондонского футбольного клуба «Челси» Маркос Алонсо может перейти в команду из Кройдена «Кристал Пэлас». Об этом 15 ноября сообщает Daily Mail.

По данным источника, руководство «Кристал Пэлас» рассматривает 29-летнего футболиста в качестве альтернативы своему нидерландскому защитнику Патрику ван Анхолту, который уйдет из команды из Кройдена летом 2021 года.

Отметим, Маркос Алонсо перешел в «Челси» из флорентийской «Фиорентины» летом 2016 года за €16 млн. В сезоне 2019/20 стал реже появляться в основном составе лондонской команды и провел 29 матчей, отметившись в них 4 голами и 4 результативными передачами. В текущем сезоне сыграл за «Челси» в трех матчах и не отметился в них никакими результативными действиями.