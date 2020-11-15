Лас-Вегас, США, , 11:40 — REGNUM Американский боксер Теренс Кроуфорд, который ранее удачно защитил свой титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полусреднем весе, рассказал, кого из боксеров он хотел бы видеть в качестве своего нового соперника. Его слова 15 ноября приводит Boxing News.

«Я уже говорил, кого я хочу (получить в соперники следующим). Я хочу (филиппинского боксера Мэнни) Пакьяо. Я хочу вернуться к этому бою», — сказал американский боксер.

Также он рассказал, что данный поединок должен был состояться в это время, однако из-за пандемии и того, что не стали пускать болельщиков на Ближний Восток, в организации этого боя пришлось сделать паузу.

«Все было готово на 95 процентов. У нас была площадка. Денег почти были. Это было единственным, чего мы ждали», — заключил американский спортсмен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Теренс Кроуфорд победил нокаутом представителя Британии Келла Брука, проведя таким образом удачную защиту своего титула чемпиона мира чемпиона мира по версии WBO.