Мадрид, , 11:22 — REGNUM Полузащитник футбольного клуба «Барселона» и сборной Испании Серхио Бускетс получил травму в матче Лиги наций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) со сборной Швейцарии. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба испанской национальной команды на своей странице в соцсети Twitter.

«Бускетс получил сильный удар в левое колено и завершил встречу, испытывая дискомфорт», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сборные по футболу Швейцарии и Испании сыграли вничью в матче пятого тура Лиги наций УЕФА.