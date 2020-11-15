Хабаровск, , 11:22 — REGNUM Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» переиграл ивановскую команду «Текстильщик» в матче 22-го тура российской Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Игра состоялась на поле стадиона имени В. И. Ленина в Хабаровске и закончилась в пользу хозяев со счетом 1:0.

Автором единственного мяча во встрече стал нападающий хабаровской команды Константин Базелюк, отличившийся на 24-й минуте встречи.

Отметим, по итогам данной победы в активе «СКА-Хабаровска» стало 34 очка, что позволяет клубу находиться на восьмом месте турнирной таблицы ФНЛ. У «Текстильщика» 25 очков и пятнадцатое место.