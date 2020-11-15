Майами, США, , 11:02 — REGNUM Защитник баскетбольного клуба североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс» Уэсли Мэттьюз попал в сферу интересов команды «Майами Хит». Об этом 15 ноября сообщает Gazzetta.

Уточняется, что контракт между 34-летним баскетболистом и его нынешним клубом может быть расторгнут, так как «Бакс» ещё не решили вопрос об опции в соглашении с игроком, согласно которой он может получить $ 2,69 млн в следующем сезоне.

При этом Мэттьюз входит в десятку самых лучших снайперов НБА, который в ходе своей карьеры смог реализовать 38,1% трёхочковых бросков, а во время рестарта сезона-2019/2020 поднял эту точность до 39,5%.

Отметим, в минувшем сезоне команда «Майами» дошла до финала плей-офф НБА, где уступила клубу «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом в серии 2−4.