Барселона, Испания, , 10:38 — REGNUM Руководство футбольного клуба «Барселона» ведет переговоры со своим нападающим Ансу Фати о продлении его контракта. Об этом 15 ноября сообщает Marca.

По информации источника, переговоры были начаты несколько недель назад и ведутся осторожно, при этом уточняется, что сторонам удалось добиться в них прогресса.

При этом ранее 18-летнему футболисту провели операцию на колене после травмы и теперь он пропустит от трех до пяти месяцев.

Отметим, Ансу Фати играет в основном составе «Барселоны» с 2019 года и в сезоне 2020/21 провел в составе команды семь матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.