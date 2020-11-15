Лас-Вегас, США, , 11:23 — REGNUM Американский боксер Теренс Кроуфорд победил нокаутом представителя Британии Келла Брука в поединке, на кону в котором стоял его титул чемпиона по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полусреднем весе. Бой проходил в рамках вечера профессионального бокса в Лас-Вегасе.

В четвертом раунде Кроуфорд удачно провел своему оппоненту правый боковой удар в челюсть, чем отправил Брука в нокдаун. Сразу после этого американец снова провел британцу удачную серию боковых ударов, после чего рефери засчитал Бруку поражение техническим нокаутом.

Отметим, это 37-я победа (28 — нокаутом) в активе 33-летнего, ни разу непобежденного Теренса Кроуфорда. Для Келла Брука данное поражение стало третьим при 39 выигранных поединках.