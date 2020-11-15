Москва, , 10:11 — REGNUM Операция на носу, которая должна быть проведена российскому бойцу смешанного стиля (ММА) Сергею Харитонову после его избиения в Москве накануне, может быть сделана в США или Израиле. Об этом 15 ноября сообщил российский спортсмен.

«Сломана орбитальная кость, нос также сломан», — сказал он в интервью ТАСС, говоря о состоянии своего здоровья после драки в Лужниках и добавил, что операцию ему хотят провести 16 ноября.

«Не знаю, здесь оперировать или поехать в Израиль или США», — отметил спортсмен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее боец ММА Сергей Харитонов заявил, что сила не должна применяться профессиональными спортсменами вне пределов спортивных залов.

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