Лас-Вегас, США, , 09:34 — REGNUM Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Рафаэль дос Аньос одержал верх над представителем США Полом Фелдером на турнире промоушена Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) UFC Вегас 14, проходившем в Лас-Вегасе.

По итогам поединка, судьи раздельным решением со счетом 47−48, 50−45, 50−45 присудили победу бразильском бойцу.

При этом изначально с Фелдером должен был выйти на встречу российский боец Ислам Махачев, однако бой был отменен из-за болезни 29-летнего спортсмена из России.

Отметим, это 30-я победа (15 — досрочно) для 36-летнего дос Аньоса при 13 поражениях. Для 35-летнего Фелдера данное поражение стало шестым при 17 победах (11 досрочно).