Лос-Анджелес, США, , 09:23 — REGNUM Баскетбольный клуб североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Лос-Анджелес Лейкерс» выставил на обмен своего атакующего защитника Дэнни Грина. Об этом 15 ноября сообщает Hoop Central.

По информации источника, «Лейкерс» готовы обсуждать варианты с обменом 33-летнего баскетболиста со всеми заинтересованными в этом командами.

При этом ранее игрок заявлял, что хотел бы остаться в своей команде и выражал надежду на то, что руководство «Лейкерс» не будет проводить численные изменения в составе.

Отметим, Дэнни Грин неудачно играл в плей-офф НБА нынешнего сезона и болельщики команды разместили петицию в соцсетях с требованием не вручать ему чемпионский перстень. При этом звание чемпиона НБА в составе «Лейкерс» стало третьим в карьере баскетболиста, ранее он выигрывал его в составе команд «Сан-Антонио Спёрс» и «Торонто Рэпторс».