Лас-Вегас, США, , 09:19 — REGNUM Американский боец смешанного стиля (ММА) Калин Уильямс нокаутировал своего соотечественника Абдула-Разака Альхассана на турнире промоушена Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) UFC Вегас 14, проходившем в Лас-Вегасе.

Бой закончился в течение 30 секунд первого раунда, когда в ходе обмена ударами Уильямс обманным движением заставил своего оппонента открыться, а затем провел ему точный боковой удар левой рукой в челюсть, чем отправил Альхассана на пол октагона. В итоге рефери засчитал последнему поражение нокаутом.

Отметим, эта победа стала восьмой (6 — досрочно) для 26-летнего Уильямса в ММА при одном поражении. Для 35-летнего Альхассана данное поражение стало третьим при 10 победах (все — досрочно).