Москва, , 08:53 — REGNUM Сила не должна применяться профессиональными спортсменами вне пределов спортивных залов. С таким призывом 15 ноября обратился российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов на своей странице в соцсети Instagram.

«Я еще раз хочу обратиться ко всем спортсменам-профессионалам, никогда не применяйте свою силу за пределами спортивных залов, если только вашим близким и окружающим не грозит опасность», — написал в своем сообщении спортсмен.

Также он подчеркнул, что спортсмены ведут тренировки для того, чтобы показать зрителям свою силу «в клетке, ринге или татами» и самое страшное, по мнению Харитонова, когда люди специально готовятся в залах для совершения преступлений.

«Тренеры должны выявлять таких людей и выгонять их», — отметил спортсмен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов был избит в Москве другим представителем ММА, бывшим бойцом промушена Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) Адамом Яндиевым, причиной произошедшего послужил бытовой конфликт.

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