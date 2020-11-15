Лейпциг, Германия, , 08:35 — REGNUM Сборная Германии уверенно обыграла команду Украины в матче пятого тура Лиги наций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча состоялась на поле стадиона «Ред Булл Арена — Центральштадион» в Лейпциге и закончилась в пользу хозяев со счетом 3:1.

Счет в матче открыли гости, усилиями нападающего Романа Яремчука, отличившегося на 23-й минуте. Однако радость их не была долгой, так как уже на 23-й минуте немцы голом форварда Лероя Зане счет сравняли, а на 33-й, после забитого мяча нападающего Тимо Вернера, вышли вперед.

После перерыва Тимо Вернер на 64-й минуте вновь поразил ворота гостей, оформив в матче дубль, и этим привел счет матча к окончательному результату.

Отметим, по итогам матча сборная Германии набрала 9 очков и стала лидером в группе 4 Лиги наций УЕФА. У сборной Украины 6 очков и третье место.