Базель, Швейцария, , 08:28 — REGNUM Сборные по футболу Швейцарии и Испании вничью в матче пятого тура Лиги наций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Игра состоялась на поле стадиона «Санкт-Якоб Парк» в Базеле (Швейцария) и закончилась с ничейным счетом 1:1.

Счет в матче открыл полузащитник швейцарцев Ремо Фойлер, отличившийся на 26-й минуте встречи. Затем испанцы дважды имели шанс отыграться, когда в ворота Швейцарии были назначены пенальти, однакокапитан сборной Испании, защитник Серхио Рамос оба раза (57-я и 80-я) не смог их реализовать.

И только испанского гол форварда Жерара Морена, забитый им под занавес матча (89-я) позволили гостям уйти от поражения. При этом у швейцарцев на 79-й минуте был удален с поля защитник Нико Эльведи.

Отметим, несмотря на победу, сборная Швейцарии находится на последнем, четвертом месте в группе 4 Лиги Наций УЕФА. Испания с 8 очками — на втором месте.