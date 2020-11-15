Сараево, , 08:13 — REGNUM Женская сборная команда России по баскетболу обыграла команду Боснии и Герцеговины в квалификационном матче Чемпионата Европы (ЧЕ).

Игра прошла на паркете площадки «Ново Сараево» в Сараево и закончилась в пользу российской команды со счётом 68:72.

Наиболее результативным игроком встреч оказалась российский легкий форвард Раиса Мусина, в активе которой 25 очков за игру.

У боснийской команды самой результативной стала центровой Джонковел Джонс, оформившая в матче дабл-дабл с 23 очками и 10 подборами.

Отметим, по итогам встречи сборная России возглавила группу С отборочного турнира чемпионата Европы, набрав 7 очков.