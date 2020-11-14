Дерби, Великобритания, , 23:57 — REGNUM Нападающий Уэйн Руни стал исполняющим обязанности главного тренера английского футбольного клуба «Дерби Каунти». Об этом 14 ноября сообщает Daily Express.

Руни будет руководить командой в матче с «Бристоль Сити». При этом он является одним из главных кандидатов на замену Филиппу Коку, который был отправлен в отставку.

Руни перешёл в «Дерби Каунти» в конце 2019 года и стал играющим тренером команды.

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