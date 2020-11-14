Дерби, Великобритания, , 23:54 — REGNUM Английский футбольный клуб «Дерби Каунти» отправил в отставку главного тренера Филиппа Коку. Об этом 14 ноября сообщается на сайте команды.

Отмечается, что также клуб покинули по обоюдному согласию сторон помощник тренера Крис ван дер Верден и тренер первой команды Тван Шиперс.

Коку возглавил «Дерби Каунти» летом 2019 года. Под его руководством команда провела в общей сложности 65 матчей во всех турнирах.

В настоящее время «Дерби» занимает последнее, 24-е, место в турнирной таблице «Чемпионшипа» — второго по силе английского дивизиона.