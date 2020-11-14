Москва, , 22:11 — REGNUM В отношении бойца смешанных единоборств Адама Яндиева возбуждено уголовное дело после драки с Сергееем Харитоновым. Об этом 14 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошёл 13 ноября во время бойцовского вечера MMA в «Лужниках».

После потасовки Харитонов был доставлен в больницу с множественными травмами. Сообщалось, что врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, ушибы, гематомы и перелом носа со смещением.

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