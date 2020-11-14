Подольск, Московская область, , 21:59 — REGNUM Московский «Спартак» одержал победу над подмосковным «Витязем» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 7:3.

В составе «Спартака» по дублю оформили нападающие Анатолий Никонцев и Лукаш Радил. Ещё по шайбе забросили Илья Талалуев, Андрей Зубарев и Сергей Широков.

В составе «Витязя» точными бросками отметились форварды Данила Моисеев, Джастин Дэнфорт и Маттиас Теденбю.

На сегодняшний день «Спартак» занимает 13-е место в турнирной таблице КХЛ, в активе команды 27 очков после 24 матчей. «Витязь» идёт на 14-м месте, на его счету 25 очков после 25 игр.

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