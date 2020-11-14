Рига, , 21:52 — REGNUM Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

Хоккеисты «Динамо» дважды выводили свою команду вперёд. Отличились нападающий Геннадий Столяров и защитник Кристапс Зиле.

«Автомобилист» смог дважды отыграться благодаря точным броскам Никиты Трямкина и Дэна Секстона. В овертайме победную шайбу забросил форвард Алексей Макеев.

На сегодняшний день «Автомобилист» занимает третье место в турнирной таблице КХЛ, в активе команды 37 очков после 24 матчей. «Динамо» идёт на 23-м месте, на его счету 8 очков после 22 игр.

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