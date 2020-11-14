Череповец, Вологодская область, , 21:20 — REGNUM Санкт-петербургский СКА одержал победу над череповецкой «Северсталью» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе СКА шайбы забросили нападающие Андрей Кузьменко и Миро Аалтонен.

На сегодняшний день СКА занимает седьмое место в турнирной таблице КХЛ, в активе команды 33 очка после 25 матчей. «Сочи» идёт на 12-м месте, на его счету 27 очков после 24 игр.

Читайте также: ЦСКА разгромил «Сочи» в матче КХЛ, забросив семь шайб