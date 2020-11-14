Копенгаген, 14 ноября 2020, 20:10 — REGNUM 14 ноября в рамках финала верхней сетки группы A онлайн-турнира по CS: GO Flashpoint 2 датчане из MAD Lions одержали волевую победу над шведской командой fnatic со счетом 2:1.
Счет по картам:
Vertigo: MAD Lions 14:16 fnatic
Inferno: MAD Lions 16:11 fnatic
Overpass: MAD Lions 19:15 fnatic
MVP встречи по мнению пользователей HLTV (53% голосов) был признан Людвиг «Brollan» Бролин, набравший статистику 72−62.
В раунде нижней сетки fnatic встретятся с победителем пары c0ntact — Dignitas.