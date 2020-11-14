Лиссабон, , 18:52 — REGNUM 21-летний нападающий «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной Франции Килиан Мбаппе пропустит ближайший матч со сборной Португалии из-за повреждения подколенного сухожилия.

Матч пятого тура групповой стадии Лиги Наций между сборными Португалии и Франции пройдет 14-го ноября в 22:45 по московскому времени на стадионе «Эштадиу Да Луж».

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и шестью голевыми передачами.