Мадрид, , 16:16 — REGNUM 23-летний центральный полузащитник «Ред Булл Лейпцига» и национальной сборной Австрии Конрад Лаймер попал в трансферный список мадридского «Атлетико». Transfermarkt оценивает футболиста в 30 миллионов евро.

3 ноября «матрасники» объявили о подписании центральноафриканского полузащитника «Валенсии» Жоффрея Кондогбья. Руководство мадридского клуба заплатило за футболиста 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне Лаймер принял участие в 29-ти матчах немецкой Бундеслиги, в которых отметился двумя забитыми мячами и шестью голевыми передачами.