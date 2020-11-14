Милан, Италия, , 15:55 — REGNUM Тест на коронавирус главного тренера футбольного клуба «Милан» Стефано Пиоли показал положительный результат. Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба клуба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: вторая волна накрыла планету – все новости»

Уточняется, что данный анализ был проведен утром 14 ноября. Также указывается, что заболевание у 55-летнего специалиста протекает в бессимптомной форме и он в настоящее время находится дома на карантине.

Кроме того, отмечается, что тренировка команды, намеченная на 14 ноября, отменена и добавляется, что тесты остальных членов команды на SARS-CoV-2 показали отрицательный результат.

Отметим, Стефано Пиоли стал главным тренером «Милана» в 2019 году, в настоящее время команда имеет в активе 17 очков и находится на первом месте в турнирной таблице итальянской Серии А.