Москва, , 15:50 — REGNUM Капитаном сборной России по футболу в матче пятого тура группового этапа Лиги наций с командой Турции станет защитник московского футбольного клуба «Спартак» Георгий Джикия. Об этом 14 ноября рассказал на пресс-конференции главный тренер российской команды Станислав Черчесов.

«Джикия ответственно подошел к своей роли и выполнял ее, он капитанит в «Спартаке» и знает функции. В сборной он был капитаном первый раз, но с ответственностью справился и хорошо руководил игрой команды. В завтрашней игре он будет капитаном», — заявил Черчесов.

Также он выразил сожаление о том, что матч с Турцией пройдет из-за пандемии коронавируса в отсутствии зрителей.

Отметим, матч пятого тура группового этапа Лиги наций между командами России и Турции состоится в Стамбуле 15 ноября и начнется в 20:00 мск.