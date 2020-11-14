Минск, , 15:23 — REGNUM Канадский нападающий минского хоккейного клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» Райан Спунер пропустит из-за проблем с визой матч регулярного чемпионата КХЛ с командой «Барыс» из Нур-Султана. Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба минской команды в своем Telegram-канале.

«Райан Спунер из-за визовых проблем был вынужден вернуться в Минск сразу после матча с «Амуром», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом уточняется, что в ближайших домашних для минского «Динамо» матчах игрок вернется в состав команды.

Отметим, в прошедшем сезоне 28-летний канадец принял участие в составе минского клуба в 16 матчах регулярного чемпионата КХЛ и отметился в них двумя шайбами и 17 результативными передачами.