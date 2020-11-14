Торонто, Канада, , 15:22 — REGNUM Североамериканская Национальная хоккейная лига (НХЛ) и профсоюз ее игроков в случае необходимости могут перенести начало нового сезона в НХЛ. Об этом 14 ноября сообщил заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли, его слова приводит пресс-служба лиги.

«Мы понимаем, что время поджимает, потому что мы хотим начать сезон 1 января. С другой стороны, спешка в решении таких вопросов может привести к ошибкам. Мы хотим, чтобы у нас была определенная гибкость. Мы хотели бы иметь возможность перенести дату начала сезона, если возникнет такая необходимость», — сказал он.

Также Дэйли уточнил, что НХЛ поддерживает связь со своими клубами, которые хорошо понимают, что нужно для того, чтобы новый сезон лиги стартовал 1 января.

«Если чемпионат стартует в первой половине января, тогда тренировочные лагеря должны открыться в середине декабря. В некоторых наших городах по-прежнему действует карантин, и мы должны это учитывать. Но в целом я соглашусь, что времени у нас осталось не так уж много», — отметил заместитель комиссионера НХЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что новый сезон в НХЛ может начаться 1 января 2021 года.