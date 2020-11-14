Москва, , 14:52 — REGNUM Положительный результат показал тест на коронавирус члена женской сборной России по баскетболу Марины Голдыревой. Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

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Уточняется, что 27-летняя баскетболистка направлена на карантин и потому не будет принимать участия 14 ноября в матче отборочного турнира чемпионата Европы — 2021 со сборной Боснии и Герцеговины

Отметим, Марина Голдырева выступает за новосибирский баскетбольный клуб «Динамо». В прошлом матче отборочного турнира чемпионата Европы с командой Швейцарии, ставшем для нее первым в составе сборной России, она смогла набрать три очка и сделать пять результативных передач.