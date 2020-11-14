Страсбург, Франция, , 14:47 — REGNUM Защитник футбольного клуба «Страсбург» Мохамед Симакан мог в прошедшее трансферное окно стать игроком московской команды «Локомотив». Об этом 14 ноября сообщает le10sport.

По данным источника, московский клуб предлагал «Страсбургу» перед закрытием трансферного окна €12 млн плюс €3 млн в качестве бонусов за переход 20-летнего футболиста.

Также защитником интересовалась команда «Милан», которая предлагала за игрока €12 млн плюс €2 млн бонусов, однако оба клуба в итоге получили отказ.

Отметим, в нынешнем сезоне Мохамед Симакан сыграл в составе «Страсбурга» в 10 матчах и отметился в них одной результативной передачей.