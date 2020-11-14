Москва, , 14:11 — REGNUM Наличие ряда травм у бойца смешанного стиля (ММА) Сергея Харитонова, который ранее был избит в Москве, подтвердили медики. Об этом 14 ноября сообщил источник, слова которого приводит ТАСС.

«Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибы, гематомы и перелом носа со смещением», — заявил источник.

Также он напомнил, что у спортсмена из-за драки был поврежден правый глаз. Кроме того, ожидается, что позднее бойца прооперируют.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что боец ММА Сергей Харитонов написал объяснение и заявление в полицию по факту драки в Москве.