Манчестер, Великобритания, , 14:00 — REGNUM Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» не намерен возвращать в свой состав португальского форварда туринской команды «Ювентус» Кришитану Роналду. Об этом 14 ноября сообщает Manchester Evening News.

Уточняется, что ранее в СМИ появилась информация о том, что руководство «МЮ» ведет переговоры о переходе 35-летнего футболиста. Однако, по информации источника, манчестерскую команду смущает высокая трансферная стоимость и возможная зарплата игрока.

Отметим, Кришитану Роналду играл в составе «МЮ» с 2003 по 2009 год и стал вместе с командой обладателем девяти трофеев, включая три титула чемпиона Англии и Кубок Лиги чемпионов. В текущем сезоне нападающий провел в составе «Ювентуса» 4 матча в итальянской Серии А, забив в них шесть мячей и отдав одну результативную передачу.