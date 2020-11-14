Роттердам, Нидерланды, , 13:28 — REGNUM Основной голкипер футбольного клуба из Роттердама «Фейеноорд» Юстин Бейло из-за полученного на тренировке повреждения выбыл до конца текущего года. Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба нидерландской команды.

Таким образом, 22-летний вратарь не сможет принять участие в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы с московской командой ЦСКА.

При этом данный матч состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в столице России 26 ноября и начнется в 20:55.

Отметим, Юстин Бейло является воспитанником «Фейеноорда» и играет в основном составе с 2016 года. В сезоне 2020/21 сыграл в девяти матчах за клуб и пропустил в них 12 голов, дважды сыграв «на ноль».