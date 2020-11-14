Ливерпуль, Великобритания, , 13:30 — REGNUM Футбольный клуб «Ливерпуль» заинтересовался португальским защитником команды из Пирея «Олимпиакос» Рубеном Семеду. Об этом 14 ноября сообщает Express.

Уточняется, что ливерпульская команда хочет попытаться заполучить 26-летнего футболиста в свой состав во время зимнего трансферного окна.

При этом отмечается, что в данный момент «Ливерпуль» из-за травм защитников Вирджила ван Дейка и Джо Гомеса, выбывших на долгий срок, а также краткосрочного отсутствия по этой же причине полузащитника Трента Александер-Арнольда и защитника Фабиньо, испытывает проблемы в центре своей линии обороны.

Отметим, в нынешнем сезоне Рубен Семеду провел в составе «Олимпиакоса» 10 матчей и не отметился в них никакими результативными действиями.