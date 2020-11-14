Мадрид, , 12:20 — REGNUM Полузащитник футбольного мадридского клуба «Реал» Иско может перейти в чемпионат английской Премьер-лиги (АПЛ). Об этом 14 ноября сообщает The Athletic.

Уточняется, что возможностью приобретения 28-летнего футболиста интересуется ливерпульская команда «Эвертон», а ее главный тренер Карло Анчелотти намерен завершить данную сделку в январе 2021 года, во время зимнего трансферного окна.

При этом Иско уже находился под началом Анчелотти, в бытность последнего главным тренером мадридской команды с 2013 по 2015 год.

Отметим, Иско играет в составе «Реала» с 2013 года и за это время вместе с клубом стал обладателем 16 трофеев, включая два титула чемпиона Испании, Кубок Испании и четыре Кубка Лиги чемпионов.