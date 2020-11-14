Париж, , 11:59 — REGNUM Нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе готов заключить со своей командой новое соглашение при условии включении в него одного условия. Об этом 14 ноября сообщает AS.

Уточняется, что 21-летний футболист хочет, чтобы в его новом соглашении с «ПСЖ» был внесен пункт о сумме отступных. При этом в случае, если таковой появится в контракте, эта сумма может составить около €222 млн.

При этом известно, что ранее игрок уже отклонил три предложения своего клуба о продлении контракта и может летом будущего года перейти в другой клуб.

Отметим, Килиан Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» в июле 2018 года за €135 млн. В текущем сезоне сыграл в составе парижской команды в 8 матчах и отметился в них семью голами.