Москва, , 11:15 — REGNUM Одного из участников драки в Москве, в которой был избит российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов, задержали и доставили в отдел полиции. Об этом 14 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

«13 ноября в полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами во Дворце спорта ОК «Лужники», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Кроме того, указывается, что прибывшие на место инцидента сотрудники полиции установили, что произошла драка между тремя гражданами, и в результате нее двое ее участников были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.

«Третий участник сотрудниками полиции доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — также уточняется в сообщении.

Помимо этого, отмечается, что по данному происшествию проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что боец ММА Сергей Харитонов написал объяснение и заявление в полицию по факту драки в Москве.

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