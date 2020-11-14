Москва, , 11:51 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов написал объяснение и заявление в полицию по факту драки в Москве. Об этом 14 ноября рассказал адвокат спортсмена Александр Кравцов.

«Мы сейчас ожидаем сотрудников полиции. Заявление и объяснение мы написали», — приводит его слова ТАСС.

Также Кравцов рассказал, что заключение медиков о состоянии его клиента появится позднее и отметил, что раз Харитонов госпитализирован, значит, состояние здоровья бойца неудовлетворительное.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российский боец ММА Сергей Харитонов был избит в Москве на почве бытового конфликта.