Милан, Италия, , 10:27 — REGNUM Тест на коронавирус хорватского полузащитника миланского футбольного клуба «Интер» и национальной сборной Хорватии Марсело Брозовича показал положительный результат. Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба Хорватского футбольного союза.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: вторая волна накрыла планету — все новости»

Уточняется, что во время товарищеского матча против сборной Турции, когда выяснилось, что капитан хорватской сборной Домагой Вида заразился коронавирусом, он был заменен, остальная команда прошла дополнительное тестирование.

В результате заражение SARS-CoV-2 было выявлено Брозовича и ещё у одного сотрудника сборной. После этого оба заразившихся были изолированы от остальной команды, а по протоколу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) другие члены команды при этом не должны проходить самоизоляцию.

Отметим, ближайший матч сборной Хорватии состоится 14 ноября с командой Швеции в рамках группового этапа Лиги наций, матч стартует в 22:45 мск.