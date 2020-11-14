Сан-Франциско, США, , 10:28 — REGNUM Баскетбольный клуб североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» интересуется возможностью заполучить в свой состав тяжелого форварда команды «Кливленд Кавальерс» Кевина Лава. Об этом 14 ноября сообщает Legion Hoops.

Уточняется, что в настоящее время руководство двух клубов ведет обсуждение условий такой сделки. Также отмечается, что для того, чтобы приобрести 32-летнего баскетболиста «Уорриорз» придется включить в обмен своего тяжёлого форварда Дрэймонда Грина, причем последний не станет игроком «Кавальерс», а будет направлен в третий клуб.

Отметим, в активе Кевина Лава есть один титул чемпиона НБА, который был завоеван им в составе «Кливленда» в финале плей-офф сезона 2015/16, когда клуб переиграл именно «Голден Стэйт».