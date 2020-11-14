Москва, , 10:27 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов был избит в Москве. Видеозапись произошедшего 14 ноября выложена в Telegram-канале Mash.

Также утверждается, что спортсмен был избит другим представителем ММА, бывшим бойцом промушена Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) Адамом Яндиевым, причиной произошедшего послужил бытовой конфликт.

Кроме того, уточняется, что во время мероприятия в «Лужниках» между двумя спортсменами возник конфликт, который завершился дракой, в результате у которой у Харитонова сломан нос и он будет прооперирован.

Отметим, 40-летний Сергей Харитонов выступает в промоушене Bellator, всего на его счету в ММА 32 победы и восемь поражений, также он участвовал в любительских соревнованиях по боксу.