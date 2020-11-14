Барселона, Испания, , 09:44 — REGNUM Футбольный клуб «Барселона» намерен продать своего защитника Хуниора Фирпо во время зимнего трансферного окна. Об этом 14 ноября сообщает Sport.es.

Уточняется, что возможность приобретения 24-летнего футболиста интересуются миланский клуб «Интер» и команда из Бергамо «Аталанта».

При этом отмечается, что в случае продажи игрока, во взрослый состав каталонского клуба будет включён 17-летний защитник молодёжной команды каталонцев Алехандро Бальде.

Отметим, в нынешнем сезоне Хуниор Фирпо не сыграл в составе «Барселоны» ни одного матча.