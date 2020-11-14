Сеул, , 09:25 — REGNUM Южнокорейский хавбек футбольного казанского клуба «Рубин» и национальной команды своей страны Хван Ин Бом заразился коронавирусом. Об этом 14 ноября сообщает агентство Yonhap со ссылкой на пресс-службу Футбольной ассоциации Южной Кореи (KFA).

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Уточняется, что тест на SARS-CoV-2, который показал положительный результат, был сдан 24-летним игроком во время нахождения его в расположении сборной Южной Кореи.

Также указывается, что помимо Ин Бома, коронавирус выявлен ещё у трех футболистов и у одного сотрудника команды.

В то же время, отмечается, что все заразившиеся коронавирусной инфекцией в настоящее время изолированы, причем остальные члены команды продолжают находится в самоизоляции до получения результатов повторного тестирования, которое будет проведено утром 14 ноября. Вечером 14 ноября у сборной Южной Кореи намечен матч с командой Мексики.

Отметим, Хван Ин Бом стал игроком казанского «Рубина» летом текущего года в нынешнем сезоне сыграл за свою новую команду в 12 матчах, отметившись в них двумя голами и четырьмя результативными передачами.