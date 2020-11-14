Нью-Йорк, США, , 09:11 — REGNUM Форвард баскетбольного клуба североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» Гордон Хэйвород попал в сферу интересов команды «Нью-Йорк Никс». Об этом 14 ноября сообщает The Ringer.

По информации источника, 30-летний баскетболист воспользуется опцией из своего контракта с «Селтикс» и получит за сезон 2020/21 $34,2 млн, а летом следующего года может стать неограниченно свободным агентом. Последним обстоятельством и намерены воспользоваться «Никс».

Отметим, Гордон Хэйвород играет в составе «Бостон Селтикс» с 2017 года, а до этого выступал за команду «Юта Джаз». В нынешнем сезоне в среднем за матч он набирал по 17,5 очка, делала по 6,7 подбора и по 4,1 передачи.