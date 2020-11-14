Секешфехервар, , 08:49 — REGNUM Молодежная сборная России по футболу проиграла команде Венгрии в товарищеском матче.

Игра прошла на поле стадиона «МОЛ-Арена Шошто» в Секешфехерваре (Венгрия) и закончилась уверенной победой хозяев со счетом 2:0.

Голами в составе победителей отличились полузащитник Норберт Сендреи, удачно реализовавший пенальти, назначенный в ворота сборной России (52-я минута), и хавбек Тамаш Киш (90-я).

Отметим, следующий товарищеский матч молодежной сборной России по футболу состоится 17 ноября с командой Словении, встреча пройдет в Мариборе.